В Узбекистане наблюдается уменьшение производства продукции растениеводства

Объем производства растениеводческой продукции в Узбекистане с января по июнь 2021 года составил 45,8 трлн. сумов ($4.3 млрд.), или 98,3 процента к соответствующему периоду 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

Согласно информации, доля продукции растениеводства в общем объеме сельскохозяйственного производства в Узбекистане за отчетный период составила 40,7 процента.

Отмечается, что основным фактором отставания урожая является производство фруктов. По сообщению комитета, в первом полугодии 2021 года все категории хозяйств произвели 938,6 тысячи тонн фруктов и ягод, что на восемь процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом все категории хозяйств за шесть месяцев 2021 года произвели 3,2 млн т овощей (рост на 4,4 процента по сравнению с прошлым годом). Отмечается, что 85,3 процента от общего объема их продукции приходится на долю дехканских (личных подсобных) хозяйств.

Также в первой половине 2021 года все категории хозяйств произвели 1,5 млн т картофеля (рост на 3,5 процента). 92 процента произведено в дехканских (личных подсобных) хозяйствах.

Кроме того, за этот период в Узбекистане произведено 211 900 тонн дынь, что на 3,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в первом полугодии 2021 года в Узбекистане было произведено 45 497 тонн винограда (рост на 5,1 процента по сравнению с первым полугодием 2020 года). Отмечается, что 30 процентов производимого винограда приходится на Сурхандарьинскую область.