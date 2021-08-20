Экспорт Узбекистана в Канаду за 7 мес. 2021 года составил свыше $100 млн.
Объем экспорта из Узбекистана в Канаду за первые семь месяцев 2021 года в денежном выражении составил 109,3 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.
Согласно информации, общий объем экспорта страны с января по июль 2021 года составил 8,1 миллиарда долларов.
Как рассказали в ведомстве, страны-партнеры с высокой долей экспорта Узбекистана выглядят следующим образом:
Китай – 1,3 миллиарда долларов;
Россия – 1 миллиард долларов;
Турция – 988,5 миллиарда долларов;
Казахстан – 655,1 миллиона долларов;
Кыргызстан – 413,1 миллиона долларов;
Афганистан – 404,6 миллиона долларов;
Таджикистан – 242,1 миллиона долларов;
Иран – 114,4 миллиона долларов;
Канада – 109,3 миллиона долларов;
Украина – 101,7 миллиона долларов.
Ранее сообщалось, что фонд реконструкции и развития выделит фонду по поддержке экспорта средства в размере 100 млн долларов для финансирования торговых операций, связанных с экспортом, и предэкспортных операций. Средства выделяются по заявкам Агентства продвижения экспорта сроком на пять лет по ставке один процент.