Экспорт Узбекистана в Канаду за 7 мес. 2021 года составил свыше $100 млн.

Объем экспорта из Узбекистана в Канаду за первые семь месяцев 2021 года в денежном выражении составил 109,3 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

Согласно информации, общий объем экспорта страны с января по июль 2021 года составил 8,1 миллиарда долларов.

Как рассказали в ведомстве, страны-партнеры с высокой долей экспорта Узбекистана выглядят следующим образом:

Китай – 1,3 миллиарда долларов;

Россия – 1 миллиард долларов;

Турция – 988,5 миллиарда долларов;

Казахстан – 655,1 миллиона долларов;

Кыргызстан – 413,1 миллиона долларов;

Афганистан – 404,6 миллиона долларов;

Таджикистан – 242,1 миллиона долларов;

Иран – 114,4 миллиона долларов;

Канада – 109,3 миллиона долларов;

Украина – 101,7 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что фонд реконструкции и развития выделит фонду по поддержке экспорта средства в размере 100 млн долларов для финансирования торговых операций, связанных с экспортом, и предэкспортных операций. Средства выделяются по заявкам Агентства продвижения экспорта сроком на пять лет по ставке один процент.