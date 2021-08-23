ВТО Узбекистана со странами ЕАЭС составил $6.7 млрд.

Внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана со странами ЕАЭС по итогам января-июля 2021 года (Евразийский экономический союз) составил 6.7 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

По итогам января-июля 2021 года внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана достиг 21. 5 миллиарда долларов, который, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличился на 1.981, миллиарда долларов (увеличение на 10,1 процента).

В частности, из общего объема ВТО экспорт составил 8.1 миллиарда долларов (к январю-июлю 2020 года отмечено снижение на два процента), а импорт – 13.4 миллиарда долларов (увеличение на 19 процентов). В результате сальдо ВТО составило пассивный баланс на сумму 5.3 миллиарда долларов.

На сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговые отношения со 174 странами мира. Наибольший объем ВТО зафиксирован с Китаем (18,7 процента), Россией (17,3 процента), Казахстаном (10,3 процента), Турцией (8,7 процента), Южной Кореей (4,9 процента), Кыргызстаном (2,4 процента) и Германией (1,9 процента).

В структуре ВТО страны значительная доля отмечена в Ташкенте, что составляет 39,5 процента, или 8.5 миллиарда долларов, а наименьшая доля зафиксирована на уровне 1,1 процента, или 235 миллиардов долларов, которая отмечена в Сурхандарьинской области.

Доля ВТО стран СНГ, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличилась на 4,7 процента.

Объем внешнеторгового оборота других государств за январь-июль 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019-2020 годов, соответственно снизился и составил 62,6 процента от общего объема внешнеторгового оборота.

ВТО Узбекистана со странами СНГ достиг 8 триллионов долларов. Из них объем экспорта составил 2.7 миллиарда долларов, а объем импорта – 5.3 миллиарда долларов

Наибольший объем ВТО со странами СНГ зафиксирован с Россией (46,3 процента) и Казахстаном (27,6 процента).

В то же время, ВТО Узбекистана со странами ЕАЭС составил 6.7 миллиарда долларов. Из них объем экспорта составил 2.1 миллиарда долларов, а объем импорта – 4.6 миллиарда долларов.