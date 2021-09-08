МИД: Узбекистан приветствует создание временного правительства в Афганистане
БАКУ/Trend/-Правительство Узбекистана приветствует создание временного правительства в Афганистане, сообщает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.
8 сентября Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало соответствующее заявление.
Напомним, 7 сентября 2021 года движение «Талибан» объявило новый состав временного правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра стал Мохаммад Хасан Ахунд.
«Узбекистан приветствует создание временного Правительства в Афганистане. Надеемся, что данное решение станет началом достижения широкого национального согласия, установления устойчивого мира и стабильности в этой стране», - говорится в тексте заявления.
Во внешнеполитическом ведомстве выразили готовность к развитию конструктивного диалога и практического взаимодействия с новыми государственными органами Афганистана.
Ранее постпред Афганистана при ООН заявил, что правительство талибов не является инклюзивным.