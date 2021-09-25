Количество вакцинированных в Узбекистане на 25 сентября

БАКУ/Trend/ - Более 4 миллионов узбеков уже прошли полный курс вакцинации от COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав Узбекистана.

Сообщается, что 24 сентября вакцину от коронавируса получили 228,646 тысячи человек. Из них 78,364 тысячи человека получили первую дозу вакцины, 85,748- вторую, 64,703- третью.

На сегодняшний день общее количество примененных доз вакцины против коронавируса составляет 19,425,897 миллиона дозы.

Среди регионов больше всего вакцины получили жители Андижанской области – 26,493 тысячи дозы. Далее следуют Сурхандарьинская (24,982 тысячи дозы) и Ташкентская (22,368 тысячи дозы) области.

Из общего числа вакцинированных больше всего в Ферганской (2,133,825 миллиона доз), Андижанской (2,093,494 миллиона доз) и Наманганской (2,063,818 миллиона доз) областях.