В минэнерго Узбекистана назвали причины перебоев в электроснабжении

БАКУ /Trend/ - В министерстве энергетики Узбекистана назвали причины перебоев в электроснабжении.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства, 25 января, в 10:57, в некоторых районах Казахстана в результате крупной аварии на Единой электросети Средней Азии произошло отключение от электроснабжения.

В связи с тем, что узбекские Ташкентская ТЭС и Сырдарьинская ТЭС подключены к Единой электрической сети Средней Азии, авария привела к автоматическому отключению обеих станций.

Это также привело к остановке Талимарджанской и Туракурганской ТЭС в Узбекистане.

В результате перебои в электроснабжении возникли в Ферганской и Ташкентской областях, Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Бухарской, Кашкадарьинской областях Узбекистана.

В настоящее время осуществляется процесс отключения от соседних государственных сетей и принимаются меры по запуску каждой ТЭС в отдельности, поэтапное подключение сетей, говорится в сообщении министерства.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)