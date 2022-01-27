В Узбекистане снимают ограничения на работу газозаправочных станций

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане начали снимать ограничения на работу газозаправочных станций, передает Trend со ссылкой на узбекское минэнерго.

По данным ведомства, с 27 января вновь открылись автомобильные газонаполнительные компрессорные станции вдоль междугородних трасс и в большинстве областей Узбекистана.

В числе исключений – Ташкентская, Ферганская, Андижанская и Наманганская области. Там еще продолжаются работы по восстановлению обычного режима газоснабжения, говорится в сообщении.

Ожидается, что все газозаправочные станции Узбекистана возобновят работу уже к утру 28 января, отметили в минэнерго.

Ранее сообщалось, что масштабное отключение электроэнергии в Казахстане привело к перебоям в электроснабжении в ряде городов Узбекистана, что вызвало сокращение добычи газа. Из-за снижения давления газа в распределительных сетях в Узбекистане ввели временное ограничение на работу газозаправочных станций.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)