АО Узбекнефтегаз подписал меморандум о сотрудничестве с немецкой компанией

БАКУ /Trend/ - В рамках международной выставки «Expo–2020» и организованной «Недели энергетики Узбекистана», которая проходит в Дубае с 12 по 16 февраля текущего года, состоялась встреча с участием представителей АО «Узбекнефтегаз» и немецкой компании «Clariant», передает Trend со ссылкой на пресс-службу Узбекнефтегаза.

На встрече был подписан Меморандум о двустороннем сотрудничестве между ООО «Uzbekistan GTL» и компанией «Clariant». Данный Меморандум предусматривает поставку необходимой химической продукции на завод «GTL».

«Clariant» является одной из ведущих мировых компаний по производству специализированных химических продуктов для добычи нефти и газа.

Компания имеет филиалы, представительства и 40 заводов в более чем 100 странах мира. Предприятия компании производят химические вещества, природные ресурсы, катализаторы и катализаторные технологии для дома и промышленности, пластмассы и покрытия.

Вместе с тем, исследования и разработки компании направлены на основные тенденции сегодняшнего дня. К ним относятся энергоэффективность, возобновляемое сырье, транспорт с низким уровнем выбросов и экономия природных ресурсов.

На встрече представители компании «Clariant» выразили заинтересованность в еще одному крупному проекту, реализуемому со стороны АО «Узбекнефтегаз» – «Расширения производственных мощностей Шуртанского газохимического комплекса».

В рамках проекта обсуждены возможности поставки катализатора для оборудования по производству полипропилена.