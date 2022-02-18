Промпроизводство в Узбекистане значительно выросло с начала года
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Президент Ильхам Алиев: Необходимо тщательно проанализировать ситуацию в регионах и обратить особое внимание на существующие проблемы
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новоназначенных глав Низаминского, Наримановского и Кюрдамирского районов (ФОТО)
Зангезурский коридор соединит тюркоязычные страны как стратегически, так и экономически - Орхан Мамедов
Достигнутые результаты - показатель развития батутной гимнастики в Азербайджане - член Техкомитета FIG Дмитрий Поляруш
Правительство Азербайджана сотрудничает с Агентством по развитию МСБ для создания новых инструментов поддержки бизнеса
Интенсивные работы по созиданию в Агдаме способствуют его становлению промышленным центром региона - Анализ
В Туркменистане разработан метод получения используемого в промышленности вещества из местного сырья
Израиль надеется на участие своих компаний в проектах в сфере ВИЭ Азербайджана – посол (Интервью) (ФОТО)
В связи с трагедией в Гарадаглы объявлены в международный розыск 12 человек - Военная прокуратура Азербайджана