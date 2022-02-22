Азербайджан и Узбекистан планируют наращивать связи за счет новых отраслей - посол (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан планируют наращивать связи за счет новых отраслей.

Об этом сказал Trend посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.

"Наши страны планируют наращивать связи за счет новых отраслей. В качестве таких перспективных отраслей мы рассматриваем текстильную, шелковую, кожевенно-обувную и электротехническую промышленность", - сказал Ашрафханов.

Говоря о развитии отношений двух стран, посол отметил, что Узбекистан и Азербайджан действуют в направлении многократного увеличения товарооборота.

"У нас имеются все необходимые возможности для многократного увеличения объемов двустороннего товарооборота", - сказал Ашрафханов.

По его словам, Азербайджан и Узбекистан предпринимают необходимые шаги и для наращивания кооперационных связей.

"В последние пять лет товарооборот между нашими странами вырос почти в шесть раз. По итогам 2021 года этот показатель вырос на 142 процента по сравнению с 2020 годом", - сказал Ашрафханов.

Дипломат подчеркнул, что даже в условиях пандемии коронавируса торгово-экономическое сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном имеет тенденцию к росту.

"Мы искали новые механизмы для обеспечения постоянства взаимных контактов и связей с целью расширения договоренностей. Даже в условиях пандемии мы проводили новые встречи в формате видеоконференции, онлайн-бизнес-форумы в формате B2G, B2C. Но в основном мы старались проводить встречи в формате B2B. Наши страны делали все возможное для того, чтобы подобные встречи проводились на постоянной основе два - три раза в год. Мы стараемся увеличить частоту таких встреч, так как они приносят свои плоды", - сказал Ашрафханов.

Помимо имеющихся площадок для сотрудничества, таких как Узбекско-азербайджанский деловой совет и Межрегиональный форум, Азербайджан и Узбекистан ищут новые платформы для обеспечения двусторонних связей во всех сферах, отметил дипломат.

Посол также сообщил, что азербайджанский завод "Азермаш СР", созданный при участии узбекской компании, в 2022 году намерен выйти на производство не менее пяти тысяч автомобилей в год.

По его словам, следующим шагом завода станет расширение номенклатуры и модельного портфолио Chevrolet в Азербайджане, а также постепенное наращивание объемов производства в ближайшем будущем.

"В сентябре прошлого года мы стали свидетелями события, связанного с вводом в строй нового автомобилестроительного завода в Гаджигабуле, который в том же месяце приступил к сборке автомобилей Chevrolet Nexia и Cobalt. Через два месяца после ввода в строй - в декабре 2021 года завод расширил масштабы производства и приступил к сборке таких моделей автомобилей, как Chevrolet Damas, Labo, Malibu, Tracker и Lacetti", - сказал Ашрафханов.

Кроме того, дипломат рассказал о Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. По его словам, на основе этой стратегии Узбекистан, в частности, намерен войти в число стран с доходом выше среднего в течение ближайших пяти лет.

Стратегия развития предусматривает реализацию многих мероприятий, которые нацелены на то, чтобы создать прочную основу для вхождения Узбекистана в число государств с доходом выше среднего, отметил посол.

Стратегия состоит из семи основных направлений, сказал Ашрафханов.

Как сообщил посол, эта стратегия станет основой для проведения в дальнейшем крупномасштабных реформ и преобразований во всех сферах узбекской экономики.

Он пояснил, что в стратегии расставлены такие приоритеты, как дальнейшая либерализация экономики, приватизация в большинстве сфер, стабилизация цен, привлечение большого объема иностранных инвестиций, ликвидация монополии, продвижение и развитие.

"Основное внимание уделено сотрудничеству с зарубежными партнерами для развития целей, предусмотренных данной стратегией", - отметил Ашрафханов.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)