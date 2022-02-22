Министр Энергетики Узбекистана провел переговоры с главой ACWA POWER

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов провёл переговоры с председателем правления компании ACWA Power (Саудовская Аравия) Мухаммaдом Абунаяном, передает Trend со ссылкой на узбекское Минэнерго.

В ходе встречи обсуждён ход текущих совместных проектов, а также возможности реализации новых проектов в области альтернативной энергетики.

В частности, А. Султанов отметил важность обеспечения ввода в срок проектов генерации, в том числе по строительству компанией ACWA Power, вводу и дальнейшему ведения теплоэлектростанций (ТЭС) и ветропарков.

В рамках проекта узбекской стороной было выражено удовлетворение ходом строительно-монтажных работ, которые соответствуют графикам, несмотря на сложную ситуацию в мире с логистикой, связанную с пандемическими ограничениями.

В Бухарской области саудовской компанией реализуется проект по строительству ветропарков общей стоимостью 1,3 миллиарда долларов.

В настоящее время в рамках данного проекта ведутся переговоры с потенциальными кредиторами, также проводятся дополнительные изучения на площадках.

В ходе обсуждения рассмотрен ход проекта ветропарка мощностью 100 МВт в Республике Каракалпакстан, победителем тендера по которому стала ACWA Power, предложив достаточно низкий для ветровой генерации тариф в 2,57 цента за 1 кВт⋅ч выработанной электроэнергии. 17 декабря 2021 г. с саудовской компанией подписано Соглашения о покупке электроэнергии.

Мухаммадом Абунаяном в ходе встречи был отмечен большой интерес ACWA Power к реализации совместных проектов водородной энергетики.

В частности, в данном направлении подписано трёхстороннее сотрудничество с участием международной компанией Air Products.

По итогам встречи сторонами достигнута договоренность о детальной проработке специалистами имеющихся вопросов с целью реализации проектов в намеченные сроки.