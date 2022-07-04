В Узбекистане проходят первая встреча министров сельского хозяйства Организации тюркских государств и Тюркский агрофорум

БАКУ /Trend/ - 3-6 июля в Ташкенте при поддержке министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан проходит встреча министров сельского хозяйства государств-членов Организации тюркских государств (Турция, Азербайджан, Киргизия, Казахстан , Венгрия и Туркменистан) и Организации экономического сотрудничества (ОЭС), а также Агрофорум тюркских государств.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Узбекистана.

3 июля состоялось 2-е заседание Рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ). В сегодняшней встрече, которая является первой из ожидаемых мероприятий высокого уровня, принимают участие главы и представители делегаций государств-членов ОТГ.

Министры сельского хозяйства стран-членов ОТГ и ОЭС посетили Узбекистан в связи с четырехдневными встречами, в том числе встречами в формате B2B.

Основной целью встречи с участием министров сельского хозяйства стран-участниц ОТГ является оценка существующего многостороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства и обмен мнениями о направлениях взаимного сотрудничества между странами-участницами ОТГ и наблюдателями.

На Агрофоруме тюркских государств, который, как ожидается, соберет более 200 крупных компаний-производителей, основное внимание будет уделено расширению экономического сотрудничества в агропромышленном комплексе, включая реализацию взаимовыгодных проектов между государствами-членами и наблюдателями, взаимную торговлю и мобилизацию инвестиций.