Узбекистан за год увеличил экспорт в Кыргызстан на треть

БАКУ /Trend/ - В январе - мае 2022 года узбекский экспорт в Кыргызстан составил 353,8 миллиона долларов, что на 29,7 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года (272,7 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, Кыргызстан вошел в топ-5 основных импортеров товаров из Узбекистана в первые пять месяцев 2022 года.

На первом месте - Китай с показателем импорта из Узбекистана на один миллиард долларов. Далее следуют Россия (939,4 миллиона долларов) и Турция (741,4 миллиона долларов).

Экспорт товаров и услуг из Кыргызстана в Узбекистан в отчетный период составил 79,6 миллиона долларов, увеличившись на 20,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (66,1 миллиона долларов).

Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном в первые пять месяцев 2022 года достиг 433,4 миллиона долларов, что на 27,8 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года (338,9 миллиона долларов).