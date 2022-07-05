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В Узбекистане обсуждены перспективы развития транспортного сотрудничества с Ираном (ФОТО)

Узбекистан Материалы 5 июля 2022 09:55
В Узбекистане обсуждены перспективы развития транспортного сотрудничества с Ираном (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Жасурбек Чориев встретился с заместителем министра промышленности, добычи и торговли Исламской Республики Иран, председателем Организации по развитию торговли Алиризо Пеймонпок, передает Trend со ссылкой на Министерство транспорта Узбекистана.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения транспортного и логистического сотрудничества между странами, эффективного использования возможностей международных транспортных и транзитных коридоров.

В частности, стороны обменялись мнениями по вопросу создания совместного комитета, направленного на развитие сотрудничества между двумя странами в транспортных и транзитных направлениях.

Представители обеих сторон выразили уверенность в том, что налаживание деятельности данного комитета выведет на новый уровень сотрудничество в транспортной сфере, послужит выявлению новых коридоров, связывающих Узбекистан и Иран, Афганистан и Туркменистан, а также их рациональному использованию в сотрудничестве.

В Узбекистане обсуждены перспективы развития транспортного сотрудничества с Ираном (ФОТО)
В Узбекистане обсуждены перспективы развития транспортного сотрудничества с Ираном (ФОТО)
В Узбекистане обсуждены перспективы развития транспортного сотрудничества с Ираном (ФОТО)
В Узбекистане обсуждены перспективы развития транспортного сотрудничества с Ираном (ФОТО)
В Узбекистане обсуждены перспективы развития транспортного сотрудничества с Ираном (ФОТО)
В Узбекистане обсуждены перспективы развития транспортного сотрудничества с Ираном (ФОТО)
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