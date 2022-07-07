Кредитование промышленности в Узбекистане значительно выросло за год

БАКУ /Trend/ - В январе - мае 2022 года объем выданных в сфере промышленности Узбекистана кредитов вырос на 16,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (103,8 триллиона сумов, или 9,6 миллиарда долларов) - до 121,3 триллиона сумов (11,2 миллиарда долларов), сообщает Trend со ссылкой на узбекский Центробанк.

По данным регулятора, в указанный период выданные в сфере сельского хозяйства Узбекистана кредиты выросли на 9,7 процента по сравнению с январем - маем 2021 года (34,3 триллиона сумов, или 3,2 миллиарда долларов) - до 37,7 триллиона сумов (3,5 миллиарда долларов).

Выданные в сфере строительства кредиты в январе - мае 2022 года выросли на 8,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8,5 триллиона сумов, или 785,8 миллиона долларов) - до 9,2 триллиона сумов (851,8 миллиона долларов).

Кредиты, выданные в сфере торговли и услуг в Узбекистане, выросли на 20,3 процента по сравнению с январем - маем 2021 года (23,9 триллиона сумов, или 2,2 миллиарда долларов) - до 28,8 триллиона сумов (2,6 миллиарда долларов).

Кредитование других сфер экономики Узбекистана в январе - мае 2022 года составило 37,4 триллиона сумов (3,4 миллиарда долларов).

Twitter: @NatavanRzayeva5