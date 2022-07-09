В Узбекистане создадут компанию, которая займется добычей редких металлов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по достигнутым результатам в области геологии и планам отрасли на период до конца года, передает Trend со ссылкой на Kun.

Председатель Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам доложил о работе, проделанной за последние годы. В частности, в результате внедрения современных технологий объем геологоразведочных и буровых работ увеличился в 1,5 раза. Ставки налогов за пользование недрами были снижены, что открыло путь для частных инвесторов. За счет реализации месторождений через аукцион начато инвестирование 1 миллиарда 400 миллионов долларов.

Создан университет геологических наук, деятельность которого организована на основе самых современных технологий и передовых методик. На презентации, состоявшейся 19 мая текущего года, президент дал поручения по трансформации государственного предприятия «Навоиуран» и увеличению запасов урана. Сегодня представлена информация о начатой работе в этом направлении, целевых показателях на средне- и долгосрочную перспективу.

Так, планируется перевести технологический процесс и финансовую отчетность на международные стандарты, удвоить объем добычи и запасов урана к 2030 году. Глава государства подчеркнул, что для эффективного выполнения этих мероприятий необходимо открыть проектный офис в «Навоиуране», привлечь иностранных специалистов и повысить квалификацию кадров.

Обсуждено также освоение месторождений цветных и редких металлов. Площадь геологоразведочных работ по этим видам сырья была расширена. Планируется создание компании «Янги кон» при Фонде реконструкции и развития Узбекистана. Эта компания займется реализацией инвестиционных проектов по добыче лития, алюминия, магния, графита и других редких металлов.

Не менее важное значение имеют водные ресурсы. За последние годы уровень грунтовых вод в 21 районе понизился до 20 метров от поверхности. Несмотря на это, на местах наблюдается несанкционированное бурение скважин на воду. Только в 2021 году выявлено 1,2 тысячи таких случаев. Именно поэтому президент ранее поручил организовать рациональное использование подземных вод. С этой целью был разработан проект закона об усилении ответственности за неэффективное пользование подземными водами.

Доложено о принимаемых мерах по увеличению запасов подземных вод в Бухарской, Джизакской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях.

Также представлена информация о широком внедрении возобновляемых источников энергии и создании соответствующего кластера в Кашкадарье.

«В целом геология является основной движущей силой экономического роста. Необходимо в полной мере использовать ее потенциал», – сказал глава государства.