Узбекский Алмалыкский горно-металлургический комбинат планирует увеличить добычу меди

БАКУ /Trend/ - Узбекский Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) планирует увеличить добычу меди с помощью оборудования финской компании Metso Outotec.

Об этом сообщил Trend маркетинговый директор Metso Outotec по России и СНГ Антон Романов.

"АГМК реализует новый проект для месторождения "Ешлик-1" в Алмалыке со строительством медно-обогатительной фабрики №3 (МОФ-3) производительностью 60 миллионов тонн в год. Оборудование Metso Outotec будет установлено в главном корпусе МОФ-3 в соответствующих отделениях флотации, сгущения и фильтрации концентрата", - сказал Романов.

По его словам, технологический процесс предусматривает использование комбинированного метода обогащения меди с цианированием золота. Данная технология применяется на АГМК впервые. Благодаря этой и другим технологиям извлечение меди составит 85 процентов.

АГМК намерен закупить у Metso Outotec оборудование на 100 миллионов евро. Поставка оборудования планируется в конце 2022 – начале 2023 годов.

Metso Outotec – финская компания, специализирующаяся в области технологий устойчивого развития, комплексных решений и сервиса, применяемых в отраслях производства нерудных материалов, переработки полезных ископаемых и металлургии. Компания предлагает технологии и сервисные решения, позволяющие сократить потребление энергии и воды за счет повышения эффективности технологического процесса, переработки и повторного использования "хвостов" и других отходов.