В Узбекистане планируют значительно увеличить производственные мощности крупного ГХК (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане АО "Узбекнефтегаз" планирует к концу 2024 года утроить мощности Шуртанского газохимического комплекса (ГХК) за счет новых источников сырья.

Об этом сказал Trend начальник департамента переработки газа и газохимии АО Алишер Бахадиров.

"Мы планомерно работаем в этом направлении и подписали EPC-контракты, лицензионные соглашения. Предпроектные работы уже завершены. Сейчас осуществляется выполнение контрактов и закупка оборудования", - сказал Бахадиров.

По его словам, в рамках проекта расширения Шуртанского ГХК будет перерабатываться 430 тысяч тонн нафты в год.

Бахадиров отметил, что на данный момент текущая мощность Шуртанского ГХК составляет 125 тысяч тонн полиэтилена, а после расширения к этому показателю добавятся 280 тысяч тонн полиэтилена и 100 тысяч тонн полипропилена.

"Надеемся, что в течение нескольких лет сможем завершить строительство данного комплекса и увеличить выпуск более ценных продуктов, таких как полиэтилен и полипропилен", - сказал Бахадиров.

Глава департамента также сообщил, что инвестиции в проект в целом составили 1,8 миллиарда долларов.