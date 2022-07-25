Золотовалютные резервы Узбекистана незначительно выросли за год

БАКУ /Trend/ - Золотовалютные резервы Узбекистана на 1 июля 2022 года составили 21,2 миллиарда долларов, увеличившись на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20,2 миллиарда долларов), передает Trend со ссылкой на узбекский Центробанк.

По данным регулятора, в указанный период объем золотовалютных резервов Узбекистана составил 11,7 миллиона тройских унций.

На 1 июля 2022 года резервные активы Узбекистана составили 35,6 миллиарда долларов, увеличившись на 4,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (34,1 миллиарда долларов).

Другие активы Узбекистана в иностранной валюте в отчетный период достигли 70,6 миллиона долларов, увеличившись в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (36 миллионов долларов).

Twitter: @NatavanRzayeva5