Cтроительство ж/д через Афганистан сыграет важную роль для развития Узбекистана - министр (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Планы по строительству железной дороги через Афганистан и одновременно её электрификации сыграют важную роль для развития Узбекистана.

Об этом заявил заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев в ходе международной конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие», проходящей в Ташкенте 25-26 июля т. г. по инициативе Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева.



По его словам, Центральная Азия, которая с древних времен соединяет между собой крупнейшие международные рынки через «Великий шелковый путь», имеет важное геостратегическое положение.



«Современный Афганистан имеет важное место в перспективном развитии региональных транспортных коридоров, он может и должен стать связующим звеном между странами Центральной и Южной Азии», - сказал замминистра транспорта Узбекистана.



В этом направлении большое значение имеют планы строительства железной дороги «Термез – Кабул – Мазари-Шариф - Пешавар», где совместно узбекскими, афганскими и пакистанскими специалистами проведено предварительное изучение проекта, подготовлены расчеты и предложения по пролеганию трассы. Эта новая железная дорога свяжет 8 населенных пунктов Узбекистана, Афганистана и Пакистана и станет основной транспортной логистической магистралью для региона.



Ж. Чориев подчеркнул, что по направлению пролегания новой железнодорожной линии реализуются проекты по прокладке высоковольтных линий электропередач «Сурхан – Пули-Хумри». В ходе международной конференции детали прокладки ЛЭП презентуются энергетиками Узбекистана.



«Параллельное строительство и наличие линий электропередачи позволит сэкономить значительные финансовые средства на этапе строительства и дальнейшей эксплуатации электрифицированной железной дороги. Электрическая тяга на высокогорных участках имеет огромные преимущества перед тепловозной», - подчеркнул Ж. Чориев.



Было отмечено, что планируется построить 785 км линий электроснабжения, 790 км линий связи.