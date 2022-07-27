Узбекское АО планирует в разы увеличить производство фосфорных удобрений (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Узбекское АО "Узкимёсаноат" планирует увеличить мощности производства фосфорных удобрений в три раза.

Об этом сказал Trend председатель правления АО Журабек Мирзамахмудов.

"Мы в основном экспортируем фосфор, но при этом есть незначительная доля импорта фосфорных удобрений с учетом сезонности. В течение ближайших трех лет мы полностью покроем потребность по фосфору в стране и около 30-40 процентов продукции будем экспортировать", - сказал Мирзамахмудов.

По его словам, на сегодняшний день Узбекистан полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка в азотных и калийных удобрениях, при этом экспортируя более 70 процентов производимых калийных и более 30 процентов азотных удобрений.

Председатель правления также отметил, что АО сократило производство минеральных удобрений из-за реализации проектов по производству поливинилхлорида и каустической соды.

"Два года назад мы экспортировали и минеральные, и химические удобрения на сумму около 200-250 миллионов долларов, а в прошлом году этот показатель достиг 380 миллионов долларов. В нынешнем году мы планируем довести экспорт до 400 миллионов долларов", - сказал Мирзамахмудов.