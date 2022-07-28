Узбекистан за год значительно увеличил экспорт в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В январе – июне 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном составил 83,7 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, в указанный период узбекский экспорт товаров и услуг в Азербайджан вырос на 79,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (33,5 миллиона долларов) - до 60,1 миллиона долларов.

Узбекский импорт из Азербайджана в январе - июне 2022 года составил 23,6 миллиона долларов.

В Госкомстате отметили, что Узбекистан в январе - июне 2022 года экспортировал в Азербайджан 4,1 тысячи тонн плодоовощной продукции на сумму 5,1 миллиона долларов.

По итогам 2021 года товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном составил 118,8 миллиона долларов. Экспорт из Узбекистана в Азербайджан в отчетный период составил 75,9 миллиона долларов, а импорт - 42,9 миллиона долларов.

Twitter: @NatavanRzayeva5