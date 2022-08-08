Названа доля сельского, лесного, рыбного хозяйств в ВВП Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Обнародована доля сельского, лесного и рыбного хозяйств в отраслевой структуре ВВП Узбекистана по итогам января - июня 2022 года, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

Сообщается, что в указанный период доля данных хозяйств в ВВП Узбекистана составила 21,4 процента.

Наибольшими долями сельского, лесного и рыбного хозяйств в валовом региональном продукте (ВРП) обладают Сурхандарьинская (45,4 процента) и Джизакская (42 процента) области.

В то же время наименьшие доли вышеперечисленных хозяйств отмечены в Навоийской области (11 процентов) и Республике Каракалпакстан (18,2 процента).

Отметим, что в Узбекистане выделяются крупные средства на успешное выполнение работ по увеличению производственных мощностей отраслей, устойчивому развитию регионов и улучшению социально-бытовых условий жизни населения.