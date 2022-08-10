Обсуждены вопросы углубления многопланового сотрудничества Узбекистана с Китаем

БАКУ /Trend/ - 9 августа текущего года под руководством заместителя Премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева состоялось совещание, посвящённое обсуждению текущего состояния и вопросов углубления многопланового сотрудничества с Китайской Народной Республикой, передает Trend со ссылкой на Минисерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В совещании приняли участие руководители министерств и ведомств, отраслевых объединений, коммерческих банков, органов местной власти, посольства Республики Узбекистан в КНР.

Была подчёркнута важность принятия комплексных мер на межведомственном, межотраслевом и межрегиональном уровнях по расширению сотрудничества с КНР, имея ввиду заключение новых перспективных соглашений и контрактов, реализацию совместных взаимовыгодных проектов и привлечение грантовой поддержки китайских партнёров.

В частности, обсуждены перспективы разработки инвестиционных соглашений и торговых контрактов в направлениях торгово-экономического, промышленного и межрегионального сотрудничества, взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, фармацевтики, химии и нефтехимии, а также партнёрства в автомобильной промышленности, добыче полезных ископаемых, металлургии, шелководстве, хлопководстве, сельском и водном хозяйстве, здравоохранении, науке, образовании и культуре, производстве текстильной продукции, изделий из кожи, строительных материалов и других областях.

Также на совещании был рассмотрен ход подготовки к 6-му заседанию Межправительственного комитета по сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой, планируемому к проведению в августе текущего года. В критическом духе проанализированы отчёты руководителей 7 подкомиссий Межправительственного комитета, министерств и ведомств. Даны чёткие указания в кратчайшие сроки подготовить инвестиционные кейсы, документы и соглашения, а также конкретные предложения по расширению взаимодействия в приоритетных сферах.

По итогам совещания ответственным руководителям министерств, ведомств и организаций даны дополнительные поручения в рамках обсужденных вопросов и поставленных задач.