Обсуждены перспективы развития взаимодействия Узбекистана со Всемирным Банком

БАКУ /Trend/ - Заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев 29 сентября провёл встречу с вице-президентом Всемирного банка (ВБ) по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, в ходе которых были обсуждены текущее состояние и перспективы углубления дальнейшего двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает Trend со сслыкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Стороны высоко оценили результаты, достигнутые за 30 лет совместной работы в рамках инвестиционного партнёрства. За этот период было реализовано 28 проектов на сумму 3,6 миллиарда долларов, направленных на реформирование сельского хозяйства, модернизацию здравоохранения и образования, водоснабжение, улучшение финансового и транспортного секторов, строительство дорог.

Кроме этого, в настоящее время реализуются 30 инвестиционных проектов на общую сумму 5 миллиардов долларов, направленных на модернизацию инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, поддержку предпринимательства, улучшение системы здравоохранения и образования.

Достигнута договорённость активизировать проработку новых проектов, направленных на улучшение городской инфраструктуры и бюджетную поддержку.

Обсуждены перспективы расширения консультационного и технического содействия экспертов Банка к реализации приоритетных реформ в Узбекистане.

Достигнута договорённость по оказанию практической помощи в подготовке Стратегии по привлечению ПИИ в регионы Узбекистана до 2040 года, в разработке Стратегии развития сектора здравоохранения, оказании технической помощи, направленной на снижение торговых барьеров, приведении в соответствие технических регламентов и цифровизации таможенных процедур, разработке Стратегии продвижения экспорта и рыночно-ориентированной промышленной Стратегии Узбекистана, которая обеспечит сбалансированный промышленный рост во всех областях страны.

Стороны также обсудили оказание экспертами ВБ поддержки нефинансовой деятельности Фонда расширения экономических возможностей Узбекистана, созданного в сотрудничестве с правительством Саудовской Аравии и Исламским банком развития. Руководством ВБ была выражена готовность оказать необходимую помощь деятельности Фонда.

По итогам встречи стороны обозначили формат дальнейшего практического взаимодействия.