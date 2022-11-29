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В вузах Узбекистана широко внедряется использование ВИЭ

Узбекистан Материалы 29 ноября 2022 10:01 (UTC +04:00)
В вузах Узбекистана широко внедряется использование ВИЭ

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Натаван Рзаева
Натаван Рзаева
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БАКУ /Trend/ - В вузах Узбекистана широко внедряется использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), передает во вторник Trend со ссылкой на узбекское минэнерго.

"В частности, на сегодня установлены солнечные панели мощностью 3 372,2 кВт в 53 вузах, солнечные водонагреватели емкостью 61 000 литров, 1 585 светильников наружного освещения с солнечными панелями", - говорится в сообщении

Узбекистан уделяет особое внимание внедрению энергосберегающих технологий и развитию ВИЭ, и предполагается увеличение доли производства электроэнергии с использованием всех видов ВИЭ до уровня не менее 25 процентов к 2026 году.

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