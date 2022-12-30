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Британский ЦЭИ прогнозирует замедление роста ВВП Узбекистана перед восстановлением

Узбекистан Материалы 30 декабря 2022 07:32 (UTC +04:00)
Британский ЦЭИ прогнозирует замедление роста ВВП Узбекистана перед восстановлением

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Назрин Бабаева
Назрин Бабаева
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БАКУ /Trend/ - В течение следующих пяти лет ежегодные темпы роста ВВП Узбекистана замедлятся в среднем до 4,9 процента.

Как сообщает Trend со ссылкой на отчет World Economic League Table (WELT 2023), опубликованным Центром экономических и бизнес-исследований (CEBR), с 2028 по 2037 год темпы роста ВВП Узбекистана увеличатся в среднем до 5 процента в год.

"Данная траектория роста приведет к тому, что Узбекистан поднимется с 72-го места в таблице Мировой экономической лиги в 2022 году на 69-е к 2037 году", - сообщает отчет.

Кроме того, номинальный объем ВВП увеличится с 88 миллиардов долларов в 2023 году (в 2022 году – 78 миллиардов долларов) до 156 миллиардов долларов в 2032 году и до 219 миллиардов долларов в 2037 году.

Между тем, в отчете говорится, что уровень безработицы в Узбекистане в этом году вырос на ожидаемые 0,5 процентных пункта до 10,0 процента.

"Государственный долг относительно низок и, по оценкам, составит около 34,1 процента ВВП в 2022 году по сравнению с 35,8 процента в 2021 году", - говорится в сообщении центра.

Согласно отчету, инфляция в Узбекистане в среднем составила ожидаемые 11,2 процента в течение 2022 года.

Узбекистан является страной с доходом ниже среднего, с ВВП на душу населения в размере 9 478 долларов в 2022 году.

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