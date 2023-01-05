Узбекистан увеличил импорт продовольствия

БАКУ /Trend/ – Узбекистан импортировал продовольственные товары из 109 стран на сумму 3,2 миллиарда долларов в январе-ноябре 2022 года.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Узбекистана.
Согласно данным, этот показатель увеличился на 38,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-ноябре 2022 года составил около 50 миллиардов долларов.
Страны, из которых Узбекистан импортировал больше всего продовольственных товаров за 11 месяцев 2022 года:
Казахстан – 36,6 процента
Россия – 24,1 процента
Бразилия – 13,9 процента
Беларусь – 4,2 процента
Пакистан – 1,8 процента
Эквадор – 1,6 процента
Индия – 1,6 процента
Китай – 1,4 процента
Турция – 1,4 процента
Индонезия – 1,4 процента
Другие страны – 12 процентов.