Узбекистан увеличил импорт продовольствия

БАКУ /Trend/ – Узбекистан импортировал продовольственные товары из 109 стран на сумму 3,2 миллиарда долларов в январе-ноябре 2022 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Узбекистана.

Согласно данным, этот показатель увеличился на 38,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-ноябре 2022 года составил около 50 миллиардов долларов.

Страны, из которых Узбекистан импортировал больше всего продовольственных товаров за 11 месяцев 2022 года:

Казахстан – 36,6 процента

Россия – 24,1 процента

Бразилия – 13,9 процента

Беларусь – 4,2 процента

Пакистан – 1,8 процента

Эквадор – 1,6 процента

Индия – 1,6 процента

Китай – 1,4 процента

Турция – 1,4 процента

Индонезия – 1,4 процента

Другие страны – 12 процентов.