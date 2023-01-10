Обнародована позиция Узбекистана в мировом рейтинге паспортов

БАКУ /Trend/ - Опубликованы данные индекса паспортов мира от компании Henley&Partners, передает Trend во вторник со ссылкой на компанию.

Согласно рейтингу, граждане Узбекистана могут путешествовать без визы в 59 стран.

В прошлом году страна заняла 88-е место в мировом рейтинге паспортов.

Между тем граждане Японии имеют безвизовый доступ в 193 страны мира. Это означает, что они могут путешествовать без виз на 166 пунктов назначения больше, чем граждане с афганским паспортом, который замыкает рейтинг.

Лондонская компания Henley&Partners - международный лидер в области планирования местожительства и гражданства.