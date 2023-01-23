Обнародовано число туристов, посетивших Узбекистан в 2022 году

БАКУ/ Trend/ - Узбекистан поделился данными о количестве людей, посетивших страну в январе - декабре 2022 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Узбекистана.

Согласно статистике, в 2022 году Узбекистан посетили около 5,2 миллиона иностранцев, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Государственный комитет статистики отмечает, что наибольшее количество посетивших Узбекистан туристов, из соседних стран: Казахстан - 15 511 человек; Таджикистан - 14 478 человек; Кыргызстан - 13 569 человек; а также граждане:

России – 567 700 человек

Турции – 75 600 человек.

Южной Кореи - 19 900 человек

Германии - 17 700 человек

Индии - 16 800 человек

США – 13 100 человек

Франции - 11 000 человек

Великобритании – 10 500 человек

Азербайджана - 10 400 человек

Италии - 8 800 человек.

Испании – 6300 человек

Китая – 5400 человек