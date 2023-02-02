ООН обновила прогноз роста ВВП Узбекистана на 2023 год

БАКУ/ Trend/ - Рост ВВП Узбекистана в 2023 году останется стабильным.

Так сообщает Trend со ссылкой на доклад "Мировая экономическая ситуация и перспективы на 2023 год", опубликованный Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам.

Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам прогнозирует, что рост ВВП Узбекистана в 2023 году останется близким к уровню 2022 года - на уровне 5,8 процента.

В отчете также прогнозируется, что реальный рост ВВП Узбекистана достигнет 5,6 процента в 2024 году.

Согласно отчету, рост ВВП Туркменистана оценивается на том же уровне, что и в Узбекистане, в то время как в Таджикистане он составляет 4,3 процента, а в Казахстане - 3,4 процента. Кроме того, ожидается, что рост ВВП Кыргызстана будет самым высоким в Центральноазиатском регионе.

Между тем, по прогнозам Всемирного банка, ВВП Узбекистана, как ожидается, вырастет на 4,9 процента (на 0,4 процента меньше, чем прогнозировалось ранее) в 2023 году.