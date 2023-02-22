Узбекистан направит в Сирию гуманитарную помощь

БАКУ /Trend/ - Узбекистан в ближайшее время отправит около 50 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии.

Как передает в среду Trend со ссылкой на TurkicWorld, гуманитарная помощь включает в себя одежду для детей и взрослых, бытовую технику, консервы, сухофрукты, полуфабрикаты, детское питание, одеяла и подушки, наборы для гигиены.

Гуманитарная помощь будет доставлена в Сирию самолетом ответственными сотрудниками МЧС и министерства транспорта Узбекистана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)