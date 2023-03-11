В Узбекистане начался процесс внедрения технологии 5G

С марта 2023 года начался процесс увеличения скорости мобильного интернета и внедрения технологии 5G по всей стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kun.uz, сообщил начальник пресс-службы «Узбектелеком» Тимур Мамажонов.

В рамках проекта более 3000 существующих базовых станций по Узбекистану будут модернизированы по новейшим технологиям, а также построено и введено в эксплуатацию более 2000 новых базовых станций.

Процесс модернизации базовых станций до стандарта 5G является важным этапом проекта. В результате мобильные абоненты смогут комфортно пользоваться мобильным интернетом на скорости пятого поколения.

На первом этапе проекта предусмотрено полное покрытие города Ташкента сетью 5G, а также частичное покрытие областных центров. После завершения работ будут проанализированы следующие этапы внедрения технологии 5G по всей республике.