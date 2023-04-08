Узбекистан планирует увеличить число туристов благодаря новой рекламной стратегии - посол

БАКУ /Trend/ - Узбекистан планирует привлечь около 7 миллионов иностранных и 15 миллионов внутренних туристов к концу 2023 года.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.

По словам посла, для достижения этого показателя власти Узбекистана поставили задачу по привлечению туристов с помощью маркетинга и рекламы. В частности, страна разрабатывает "Визитную карточку Узбекистана", а также увеличивает количество рекламы об Узбекистане на международных телеканалах и интернет-сайтах.

Ашрафханов также подчеркнул, что в 2023 году Узбекистан планирует увеличить экспорт туристических услуг до 2.5 миллиарда долларов.

Согласно последним данным Государственного комитета статистики Узбекистана, около 871 000 иностранных граждан посетили Узбекистан с туристическими целями в январе-феврале 2023 года. Количество туристов, посетивших Узбекистан, увеличилось на 544 400 человек, или в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В 2022 году Узбекистан посетили около 5,2 миллиона иностранцев, что в 2,8 раза больше, чем в 2021 году.

Узбекистан в 2022 году посетили туристы из таких стран, как Россия (567 700 человек), Турция (75 600 человек), Южная Корея (19 900 человек), Германия (17 700 человек), Индия (16 800 человек), Казахстан (15 511 человек), Таджикистан (14 478 человек), Кыргызстан (13 569 человек), США (13 100 человек), Франция (11 000 человек), Великобритания (10 500 человек), Италия (8 800 человек), Испания (6 300 человек) и Китай (5400 человек).