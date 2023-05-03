Президент Узбекистана обсудил возможности расширения многоплановых отношений с канцлером Германии

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев начал свой визит в Германию с переговоров с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем, передает Trend со ссылкой на UzDaily.

В начале встречи Мирзиёев искренне поблагодарил канцлера Германии за теплый прием.

Было подчеркнуто, что Узбекистан видит в Германии надежного и стратегического партнера, страны связывают глубокие исторические корни. В последние годы узбекско-германские отношения динамично развиваются по всем направлениям.

С удовлетворением отмечен двукратный рост взаимного товарооборота и числа совместных проектов. Объем германских инвестиций в экономику Узбекистана достиг 5,5 миллиарда долларов, из них 4 миллиарда были привлечены за последние несколько лет.

Дана высокая оценка состоявшемуся в рамках визита совместному бизнес-форуму, по итогам которого достигнуты договоренности о реализации новых торговых, инвестиционных и технологических проектов на 9 миллиардов долларов.

Речь идет о кооперации в области «зеленой» энергетики, добывающей, химической, фармацевтической отраслях, модернизации транспортной инфраструктуры, цифровизации сельского хозяйства, инноваций и других приоритетных направлениях.

В целях поддержки проектов немецких компаний в Узбекистане, достигнута договоренность о полномасштабном партнерстве с банком KfW, Дойче-банком и Германским обществом по международному сотрудничеству.

Выражена готовность Правительства Германии к дальнейшей поддержке вступления Узбекистана в ВТО и скорейшего подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом.

Подчеркнута важность продолжения политического диалога. Стороны приветствовали подписание в ходе визита Межправительственной декларации об углублении многопланового сотрудничества.

Олаф Шольц поддержал новую региональную политику Узбекистана по созданию в Центральной Азии атмосферы дружбы и взаимного доверия, углублению интеграции в регионе.

Достигнута договоренность о запуске диалоговой площадки в формате «Германия – Центральная Азия».

Обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, в том числе в контексте ситуации в Афганистане.

Подтверждена необходимость продолжения гуманитарных проектов, в том числе через возможности логистического хаба и Образовательного центра для афганской молодежи в городе Термезе.

Особое внимание уделено вопросам развития транспорта и логистики. Стороны согласились развивать Транскаспийский коридор, который позволит сформировать эффективный маршрут, соединяющий регион Центральной Азии с Европой.

С удовлетворением отмечалась насыщенная культурно-гуманитарная повестка. Германская сторона дала высокую оценку открывающейся в эти дни в городе Берлине уникальной выставке культурного наследия Узбекистана.

Стороны приветствовали растущий в Узбекистане интерес к изучению немецкого языка. Достигнута договоренность о техническом содействии правительства Германии расширению изучения немецкого языка в регионах страны.

В целом в рамках визита подписано 16 межправительственных и межведомственных документов в сферах экономики, торговли, финансов, образования, науки и инноваций.

В конце встречи Мирзиёев пригласил Олафа Шольца посетить с визитом Узбекистан.