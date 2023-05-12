Узбекистан и Катар намерены расширить сотрудничество в области торговли

БАКУ/ Trend/ - Узбекистан и Катар договорились о мерах по расширению сотрудничества в области торговли и инвестиций.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Данный вопрос обсуждался между министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым и министром торговли и промышленности Катара Мохаммедом Аль Тани.

В ходе встречи стороны договорились разработать совместную программу развития промышленного сотрудничества с включением таких сфер, как энергетика, нефтехимия, химия, сельское хозяйство, пищевая промышленность, туризм, а также IT-индустрия.

Во время переговоров были обсуждены меры для подготовки подписания соглашений об избежании двойного налогообложения, взаимном поощрении и защите инвестиций, а также по увеличению объемов двусторонней торговли.

По итогам встречи стороны также договорились организовать совместный узбекско–катарский бизнес-форум в Ташкенте с участием представителей деловых кругов двух стран.

Отметим, что 8-9 мая 2023 года министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов совершил рабочий визит в Катар, где провел переговоры с руководителями ключевых катарских министерств и крупных компаний.