Годовая инфляция в Узбекистане в июне снизилась до 9%

БАКУ /Trend/ - В июне 2023 года в Узбекистане зарегистрирована дефляция в 0,3 процента, передает Trend.

Снижение индекса потребительских цен произошло за счет продовольственных товаров, которые за прошлый месяц в среднем стали дешевле на 1,1 процента, тогда как непродовольственные товары подорожали на 0,4 процента, а услуги — на 0,2 процента.

С начала года (за январь-июнь) инфляция опустилась до 3,45 процента. Годовая инфляция снизилась до 9,03 процента — это самый низкий показатель с августа 2016 года (8,6 процента). Продовольственные товары за год в среднем стали дороже на 10,5 процента, непродовольственные — на 7,9 процента, услуги — на 8 процента.