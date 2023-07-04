Президент Узбекистана примет участие в саммите ШОС

БАКУ /Trend/ - 4 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в виртуальном формате.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу международной организации, на днях в Нью-Дели прошло очередное заседание совета национальных координаторов государств-членов ШОС, которое было посвящено обсуждению содержательных и организационно-протокольных вопросов заседания совета глав государств-членов ШОС, которое состоится 4 июля в онлайн-формате.

Национальные координаторы согласовали проект Нью-Делийской декларации, а также пакет документов предстоящего саммита.