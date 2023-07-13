АБР инвестирует в проект "Цифровизация для декарбонизации" в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) выделил 125 миллионов долларов США на новый проект в Узбекистане, сообщает Trend.

"Проект "Цифровизация для декарбонизации - усовершенствование сети электропередачи" направлен на поддержку программы правительства Узбекистана по переходу на низкоуглеродные технологии и развитию зеленой экономики путем повышения надежности и стабильности сети электропередачи, повышения операционной эффективности и улучшения мониторинга и управления энергосистемой путем внедрения современных цифровых и телекоммуникационных технологий, сокращения количества отключений в системе, снижения потерь при передаче электроэнергии, и поддержки приоритетной реформы государственных предприятий путем улучшения корпоративного управления Акционерной компании (АО) "Национальные электрические сети Узбекистана" (НЭСУ)", - сообщает АБР.

АБР отмечает, что Узбекистан является страной, богатой энергоресурсами, с позитивными перспективами экономического роста и значительно высоким прогнозом спроса на энергию в основных центрах спроса.

"Таким образом, развитие энергетического сектора является необходимым условием для достижения экономического развития регионов страны и удовлетворения растущего спроса на надежное электроснабжение со стороны промышленных, коммерческих и бытовых потребителей. С середины 2010 года спрос на электроэнергию рос примерно на 4-5% в год, при этом правительство прогнозирует рост примерно на 6-7% в год в период до 2030 года. В ответ на это правительство поставило амбициозные задачи по увеличению мощности электроснабжения для удовлетворения растущего спроса и постепенного вывода из эксплуатации старых и неэффективных тепловых электростанций, при этом новые генерирующие мощности должны быть построены частным сектором. Эти цели включают строительство 7 гигаватт солнечных фотоэлектрических и 5 гигаватт ветровых мощностей в течение десятилетия, и в настоящее время правительство работает над обновлением своего долгосрочного стратегического документа, чтобы отразить эти новые цели", - подчеркивает АБР.

Согласно АБР, сеть электропередачи Узбекистана была в основном создана в советское время, большинство линий электропередачи и подстанций построены 30-50 лет назад.

"В настоящее время на подстанциях установлено оборудование защиты и мониторинга 1960-1970-х годов, запасные части к которому уже недоступны. Неспособность адекватно заменить и восстановить эту инфраструктуру может привести к ухудшению надежности электроснабжения, увеличению частоты отключений, росту потерь, неспособности удовлетворить растущий спрос и эвакуировать энергию с недавно построенных возобновляемых электростанций. В настоящее время аналоговые приборы и ручная почасовая регистрация измеряют нагрузку трансформаторов, входящих и исходящих линий электропередачи. Возмущения также регистрируются вручную. Связь с центром управления осуществляется по ЛЭП и национальной телекоммуникационной сети. Например, энергосистеме Узбекистана потребовалось много времени для обнаружения неисправностей и восстановления после регионального блэкаута в начале 2022 года по сравнению с соседними странами из-за отсутствия современной цифровой системы и системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). Система электропередачи Узбекистана принадлежит и обслуживается АО "НЭГУ", которое будет выступать в качестве исполнительного агентства проекта. АО "НЭГУ" также выполняет функции единого покупателя электроэнергии от всех генераторов и перепродавца для распределительных компаний. С ростом участия частного сектора в производстве электроэнергии, особенно возобновляемых источников энергии, для обеспечения успешной работы частных энергетических проектов необходимы надежная кредитоспособность АО "НЭГУ" и устойчивая структура рынка", - отмечает АБР.

Кроме того, согласно АБР, правительство Узбекистана проводит политику реформ для решения данных задач.

"Политика включает в себя создание автономной тарифной комиссии, принятие новой методологии тарифов, отражающих затраты, увеличение сбора доходов за счет общенациональной программы авансового учета, и создание более сильной системы финансового управления для АО "НЭГУ". Помимо прочего, проект поддержит модернизацию энергосистемы путем внедрения современной инфраструктуры и оборудования для мониторинга. При этом он улучшит финансовое положение ОАО "НЭГУ" за счет сокращения потерь энергии, уменьшения количества отключений и повышения способности удовлетворять растущие потребности в различных регионах Узбекистана. Кроме того, компоненты реформы проекта, предназначенные для АО "НЭГУ", дополнят текущее вмешательство на уровне политики и укрепят институциональный потенциал АО "НЭГУ", - заключает АБР.