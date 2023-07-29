Названа численность населения Узбекистана

БАКУ /Trend/ - На 1 июля 2023 года постоянное население Узбекистана достигло 36 миллионов 372 тысяч 276 человек, отмечает Агентство статистики страны, передает Trend.

Сообщается, что население Узбекистана увеличилось на 2,2% по сравнению с предыдущим периодом прошлого года. В среднем за каждый месяц 2023 года численность населения страны увеличивалась на 57,9 тысячи человек, что составляет прирост в 1,9 тысячи человек ежедневно.

Из общего числа населения Узбекистана, 18 миллионов 306,3 тысячи человек - мужчины и 18 миллионов 66 тысяч - женщины. Городское население составило 18 миллионов 557,5 тысячи человек, а сельское - 17 миллионов 815,8 тысячи человек.