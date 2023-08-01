В Узбекистане туроператорам будут выплачивать субсидии за каждого иностранного туриста

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, подписал постановление о поддержке туристической отрасли, передает Trend.

В соответствии с этим документом, туроператорам будут предоставляться субсидии от $20 до $100 за каждого иностранного туриста.

Основная цель этого решения – стимулировать рост числа туристов, в первую очередь из стран с низким уровнем туристического потока. Определение таких стран поручено Министерству экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, которое ведет надзор за туристической отраслью страны.

Начиная с 1 января 2024 года, туроператоры получат субсидии от $20 до $100 за каждого туриста из стран, входящих в указанный список. Средства для этих субсидий будут выделяться из государственного бюджета и Фонда поддержки туризма.

Для поддержки туроператоров и авиакомпаний, организующих чартерные рейсы из-за рубежа в Самарканд, Бухару и Ургенч, государство также компенсирует часть их расходов.

За каждого туриста, пробывшего в Узбекистане минимум пять ночей, субсидия составит $20 (с 20 ноября по 20 февраля – $50).

Постановление также предоставляет льготы для организаторов кемпинга и сафари-туризма с автономной инфраструктурой на отдаленных территориях, находящихся на расстоянии не менее 10 км от населенных пунктов или 5 км от автодорог с твердым покрытием. Для таких организаций суммы имущественного и земельного налогов будут снижены до 1% до 1 июля 2026 года.