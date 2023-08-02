Узбекистан, Туркменистан и Иран планируют создать транспортный коридор

БАКУ /Trend/ - Между представителями министерства транспорта Узбекистана и министерства дорог и городского развития Ирана были проведены переговоры в форме видеоконференции.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе минтранса Узбекистана.

Согласно информации, в рамках встречи были обсуждены вопросы ускорения подписания соглашения между правительствами Узбекистана, Туркменистана и Ирана об организации международного транспортного коридора, снижения сборов при международных автомобильных перевозках по территории Ирана, возможности использования портов "Бандар-Аббас" и "Чабахор" для экспортных и импортных грузов.

Кроме того, стороны намерены развивать международный транспортный коридор по маршруту "Узбекистан – Афганистан – Иран".