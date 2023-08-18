Мирзиёев отметил важность Трансафганской железной дороги для экономики Узбекистана

18 августа в ходе открытого диалога с предпринимателями президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил важность железной дороги, проходящей через Афганистан, и назвал её "оптимальным путём для Узбекистана", сообщает Trend.

На встрече с предпринимателями глава государства отметил, что одной из наиболее острых проблем для бизнеса являются транспортные расходы.

Президент подчеркнул, что существующие дороги являются длинными и небезопасными. Он также отметил, что строительство железной дороги Кыргызстан-Узбекистан-Китай 30 лет назад позволило бы предпринимателям снизить расходы и улучшить условия работы.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность железной дороги, проходящей через Афганистан, как наилучшего, экономичного и безопасного пути в Южную Азию. Он выразил надежду, что в будущем, при наличии двух таких железных дорог, Узбекистан сможет достичь экономической устойчивости и независимости.

Президент подчеркнул, что текущая ситуация "непростая", включая усиление валютного давления. Он выразил необходимость создать условия для предпринимателей в сфере экспорта и логистики.

Проект строительства Трансафганской железной дороги был объявлен в 2018 году, но из-за изменений в политической обстановке в Афганистане его реализация затянулась. С началом практической работы над проектом в 2022 году, данная железная дорога откроет новые пути для торговли и снизит время доставки грузов между Узбекистаном и Пакистаном с 35 дней до 3-5 дней.