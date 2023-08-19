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К строительству пяти новых гидроэлектростанций в Узбекистане будут привлекаться частные компании

Узбекистан Материалы 19 августа 2023 04:53 (UTC +04:00)
К строительству пяти новых гидроэлектростанций в Узбекистане будут привлекаться частные компании

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Компания "Узбекгидроэнерго" приступает к началу процесса закупки первого лота для новых гидроэлектростанций в Узбекистане на основе государственно-частного партнерства, передает Trend.

Первый этап закупки будет включать в себя пять новых гидроэлектростанций с ожидаемой общей мощностью около 46,6 МВт, включая соответствующую инфраструктуру эвакуации.

Отмечается, что правительство страны реализует обширную стратегию развития возобновляемых источников энергии, направленную на развертывание экономически эффективной и экологически чистой генерации для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

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