В Узбекистане вырос объем налоговых поступлений

БАКУ /Trend/ - Объем налоговых поступлений в Узбекистане в июле месяце вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend.

Значительный рост налоговых поступлений отмечен в Джизакской (41,0%), Ташкентской (26,8%), Сырдарьинской (23,9%), Навоийской (20,5%), Наманганской (16,9%) областях, в Ташкенте (18,3%) и Республике Каракалпакстан (12,3%).

Подоходный налог вырос на 25%, налог на имущество — на 31% и земельный налог — на 19%.

Поступления по таможенным платежам за анализируемый период увеличились на 19,7%. Рост таможенных поступлений в основном был обусловлен увеличением импорта почти на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по видам продукции, включая транспортное оборудование и его компоненты, техническое оборудование, металлы и изделия из них, электротехника и компоненты, и продукты питания.