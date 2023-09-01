БАКУ /Trend/ - Узбекистан реализует проекты в сфере альтернативной энергетики на $7,5 млрд. Об этом сообщил посол Узбекистана в Ашхабаде Акмалжон Кучкаров, передает Trend.

"В настоящее время в республике реализованы и находятся в стадии реализации более 10 проектов строительства солнечных электростанций с суммарной мощностью 15 гигаватт. К 2025 году Узбекистан намерен довести долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны до 20%", - заявил Акмалжон Кучкаров.

Посол добавил, что в рамках реализуемой программы "Солнечный дом" в этом году в домах 37 тыс. жителей по всей стране будут установлены фотовольтаические панели.