Узбекистан представлен на туристической ярмарке "MATTA Fair 2023" в Малайзии

БАКУ /Trend/ - С 1 по 3 сентября 2023 года в столице Малайзии в городе Куала-Лумпур состоялась 35-я международная туристическая ярмарка "MATTA Fair 2023". В крупнейшем Малазийском международном торгово-выставочном центре MITEC делегация Узбекистана впервые представляет национальный стенд.

Как сообщает Trend со ссылкой на СМИ Узбекистана, участие узбекской делегации в данной ярмарке было организовано представителями ГУП "Национальный PR-центр" при Комитете туризма страны, а также при поддержке посольства Узбекистана в Малайзии.

В составе делегации - специалисты Национального PR-центра, местные туристические компании Узбекистана, такие как East Asia Point, Shahraz, Orient mice, Euroasia, Another Travel, которые представляют свои наилучшие предложения по пользующимся популярностью направлениям, обменяются опытом и мнениями о стратегии и программ развития туризма во всех секторах и сегментах.

В первый же день живой интерес среди участников ярмарки вызвали туристические продукты Узбекистана, которые приобретают широкую популярность среди граждан не только Малайзии, но и всего региона Юго-Восточной Азии.

Стоит отметить, что данная ярмарка предоставит уникальную возможность малайзийцам и иностранным гостям погрузиться в культурное наследие Узбекистана, способствуя более глубокому пониманию и оценке богатой истории, искусства, кухни и гостеприимства страны.