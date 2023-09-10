Узбекистан согласовал с Южной Кореей погашение долга на $1 млрд в газовом проекте

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Республика Корея урегулировали выплату долга узбекской стороны в совместном газовом проекте, передает Trend.

Соглашение было достигнуто во время визита вице-премьера Республики Корея, министра экономики и финансов Чху Гён Хо в Ташкент. В ходе этого визита прошла двусторонняя встреча с вице-премьером Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, а также встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Начиная с 2008 года, Южная Корея и Узбекистан совместно работали над реализацией проекта Устюртского газохимического комплекса и создали совместное предприятие под названием Uz-Kor Gas Chemical. Это предприятие начало добывать газ в 2016 году.

Организация "Узтрансгаз", ответственная за покупку газа у иностранных компаний по экспортным ценам и его реализацию на внутреннем рынке по сниженным ценам, накопила долг перед Uz-Kor Gas Chemical в размере 1 миллиарда долларов за добытый газ. С 2017 года не выплачивались платежи, в связи с либерализацией валютного рынка и девальвацией национальной валюты сум в 2 раза относительно доллара.

На протяжении шести лет стороны согласовывали план по погашению этой долговой задолженности, но подробности плана не были раскрыты из-за соглашения между операторами проекта и кредиторами.

Устюртский газохимический комплекс, строительство которого началось в 2012 году, предполагал ежегодную переработку 4,5 миллиарда кубометров природного газа и производство до 4 миллиардов кубометров товарного газа, а также значительные объемы полиэтилена, полипропилена и пиролизного бензина. Проект реализовывался корейскими компаниями Samsung Engineering, GS Engineering и Hyundai Engineering.