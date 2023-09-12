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В Узбекистане повысят тарифы на электричество

Узбекистан Материалы 12 сентября 2023 04:43 (UTC +04:00)
В Узбекистане повысят тарифы на электричество

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Тарифы на электричество для населения Узбекистана ожидает повышение, но произойдёт это следующей весной, передает Trend.

Введение дифференцированных тарифов (социальной нормы) на электроэнергию для населения планируется с 1 мая 2024 года.

«Прежде чем устанавливать дифференцированные тарифы для населения, мы должны сначала обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии. То есть, если цена вырастет, но снова произойдёт отключение электроэнергии, это вызовет обоснованное недовольство населения. По этой причине в настоящее время мы ускоряем работу по увеличению генерации и модернизации сетей», — заявил министр энергетики Журабек Мирзамахмудов.

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