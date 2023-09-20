Президент Узбекистана выступил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

БАКУ/Trend/ - 19 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящих в штаб-квартире Организации в г.Нью-Йорк.

В своем выступлении Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев заявил о необходимости сохранения духа согласия и практического сотрудничества, сплочения стран на основе того, что общие интересы выше существующих противоречий.

– В прошлом году мы выдвинули Самаркандскую инициативу солидарности во имя общей безопасности и процветания.

Наша главная цель – глубокое осознание ответственности за настоящее и будущее наших стран и народов, вовлечение в глобальный диалог всех сторон, готовых к открытому и конструктивному сотрудничеству, – сказал лидер Узбекистана.

Выражена уверенность, что проведение в следующем году по инициативе Генерального секретаря ООН Саммита будущего послужит решению актуальных проблем международного и регионального развития, дальнейшему повышению влияния и авторитета Организации.

Узбекский лидер особо остановился на осуществляемых в последние годы широкомасштабных и необратимых реформах в Узбекистане, выдвинул ряд инициатив, направленных на решение наиболее актуальных вопросов глобальной и региональной повестки.

– Мы решительно продолжим политику строительства Нового Узбекистана как правового, светского, демократического и социального государства. На основе идеи «Во имя чести и достоинства человека» наша страна уверенно идет по пути коренных реформ, нацеленных на укрепление принципов демократии и справедливости, – подчеркнул Президент.

Отмечалось, что проведенный в Узбекистане всенародный референдум по обновленной Конституции определил приоритеты развития. В Основном законе подтверждена приверженность принципам прав человека, свободы слова и совести, равенства всех граждан независимо от их национальности, языка и религии. Принятая на этой правовой основе Стратегия развития «Узбекистан – 2030» созвучна Целям устойчивого развития ООН.

Ш.Мирзиёев заявил, что несмотря на глобальные вызовы, Узбекистан демонстрирует стабильные темпы роста. За последние шесть лет объем валового внутреннего продукта увеличился более чем в полтора раза. Главная цель – к 2030 году удвоить этот показатель.

Еще одна приоритетная задача на пути либерализации экономики – стать в ближайшем будущем полноправным членом Всемирной торговой организации.

Благодаря политике, направленной на повышение уровня жизни населения, с 2017 года уровень бедности в стране снизился вдвое. К 2030 году планируется уменьшить его до 7%.

– Поддерживаем инициативу Генерального секретаря Организации Объединенных Наций «Глобальный акселератор создания рабочих мест и социальной защиты». В её рамках для обмена опытом предлагаю провести в нашей стране в 2024 году под эгидой ООН Всемирную конференцию «Социальная защита: путь к устойчивому развитию», сказал – лидер Узбекистана.

Участникам заседания были представлены достигнутые результаты в защите прав человека и полном запрете принудительного и детского труда в стране.

– На протяжении прошлого столетия миллионы людей в Узбекистане были вынуждены собирать хлопок. Ежегодно с сентября по декабрь основная часть населения – учителя и врачи, бизнесмены, рабочие и служащие, а также, к большому сожалению, учащиеся и студенты привлекались к сбору хлопка.

В результате узбекскому хлопку был объявлен бойкот, а страна на долгие годы попала в «черные списки». Благодаря нашей твердой воле все это осталось в прошлом. Наш народ полностью освободился от хлопкового рабства, – подчеркнул глава государства.

Как отметил Президент, развитие человеческого капитала и воспитание креативного молодого поколения – одна из стратегических задач, которую поставил перед собой Узбекистан.

В этом плане за последние годы накоплен большой опыт – осуществляется коренная трансформация системы образования. За последние шесть лет охват дошкольным образованием увеличился с 21% до 70%, а высшим образованием – с 9% до 38%. К 2030 году будут созданы возможности для того, чтобы каждый ребенок посещал детский сад, а каждый второй выпускник школы – учился в вузе.

Глава государства высказал твердое намерение и далее идти по пути укрепления добрососедства, стабильности, сотрудничества и развития в Центральной Азии.

Благодаря совместным усилиям Узбекистану и всем соседним странам удалось решить многие проблемы, связанные с государственными границами, транспортными коридорами и водопользованием.

Взаимная торговля между странами региона выросла в два с половиной раза, а количество совместных предприятий увеличилось в пять раз. Регион становится центром экономического развития, транспортно-коммуникационным мостом, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг.

– Можно с уверенностью сказать, что наши народы объединяет осознание региональной идентичности, и это чувство все больше укрепляется, – отметил Ш.Мирзиёев. «У нас не только одно прошлое, но и общее будущее, совпадающие жизненно важные интересы. У нас нет другого выбора, кроме как расширять региональное сотрудничество!».

Выражена уверенность, что при поддержке международного сообщества Центральная Азия продолжит идти по пути консолидации. Превращение её в мирный и процветающий регион будет оставаться приоритетной целью внешней политики Узбекистана.

Отмечено, что для Центральной Азии, где почти половина населения – молодежь, вопросы, касающиеся молодого поколения и реализации его потенциала, имеют особенно важное значение.

По инициативе Президента Узбекистана в целях усиления сотрудничества в этой сфере государства региона недавно подписали Соглашение об общих направлениях молодежной политики.

Для установления эффективного сотрудничества в этой сфере с ООН и ее специализированными структурами предложено создать Рабочую группу по содействию развитию молодежи Центральной Азии и разработать программу «Молодежная повестка Центральной Азии – 2030».

Еще одним актуальным вопросом выделено участие женщин в управлении делами общества и государства.

– Благородная цель, лежащая в основе нашей национальной политики в этой области – обеспечение прочности семьи, правовой защиты и благополучия женщин, – подчеркнул лидер Узбекистана.

Высказана заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества со структурой «ООН – Женщины», а в качестве совместной инициативы предложено провести в следующем году в Узбекистане Азиатский форум женщин для обсуждения вопросов реализации их созидательного потенциала и обмена опытом в этой сфере.

Указав на острую экологическую ситуацию и усиление тройного планетарного кризиса, вызванного изменением климата, утратой биоразнообразия и загрязнением окружающей среды, Президент отметил, что Центральная Азия становится одним из наиболее уязвимых перед изменением климата регионов.

Были представлены предпринимаемые Узбекистаном усилия по ликвидации последствий Аральской трагедии, данные о негативном влиянии изменения климата в нашем регионе и тенденции снижения обеспеченности водой.

Учитывая эту ситуацию, поддержано учреждение должности Специального представителя Генерального секретаря ООН по водным ресурсам, создание Платформы водосберегающих технологий в Центральной Азии и налаживание системного сотрудничества в рамках принятой в регионе Программы «зеленого» развития.

– В связи с этим считаю целесообразным учредить «Центральноазиатский климатический диалог». Выступаем с инициативой принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз: солидарность во имя общего процветания».

Ее основные положения предлагаем обсудить на международном климатическом форуме, который пройдет в Самарканде в следующем году, – сказал Президент Узбекистана.

Подчеркнуто, что стратегической задачей остается адаптация основных отраслей экономики Узбекистана к изменению климата, достижение углеродной нейтральности и кардинальное увеличение доли «зеленой» энергетики.

Глава Узбекистана остановился также на активизации совместных усилий по предотвращению распространения экстремизма и радикализации молодежи. Отмечено, что в рамках Национальной стратегии по противодействию экстремизму и терроризму уделяется особое внимание возвращению к нормальной жизни и реинтеграции в общество лиц, ранее находившихся под влиянием экстремистских идей. Проведено пять гуманитарных миссий «Мехр», в рамках которых возвращены более 530 граждан, прежде всего женщин и детей, из зон вооруженных конфликтов.

– В июне этого года здесь, в штаб-квартире ООН, международная общественность из первых уст услышала истории женщин репатриантов, которые, вернувшись в нашу страну, начали новую жизнь. Для продолжения этой деятельности нами предприняты практические шаги по созданию под эгидой Контртеррористического управления ООН Регионального экспертного совета по системной работе с репатриантами из зон боевых действий, – сказал Президент.

Кроме того, лидер Узбекистана призвал не допускать случаев религиозной нетерпимости и исламофобии, которые в последнее время наблюдаются в некоторых странах. В целях продвижения в мире идей межрелигиозной толерантности и согласия предложено создать в Узбекистане под эгидой ЮНЕСКО Международный центр межрелигиозного диалога и толерантности.

– Мы по праву гордимся тем, что наша страна является родиной таких великих ученых и мыслителей, как Аль-Хорезми, Беруни, Ибн Сино, Имам Бухари, Мирзо Улугбек, Алишер Навои, которые внесли бесценный вклад в развитие мировой науки и культуры, показали, что ислам – это религия мира, знаний и просвещения, – отметил глава нашего государства.

В целях изучения богатого наследия этих великих личностей и глубокого раскрытия гуманистической сути ислама выдвинута инициатива проведения в 2024 году в Узбекистане международной конференции на тему «Ислам – религия мира и добра».

Подчеркнуто, что международная безопасность напрямую связана с процессами в Афганистане. В этой стране сложилась новая ситуация, которая требует особых подходов. Игнорирование, изоляция и введение санкций усугубляют положение простого афганского народа.

Высказав мнение, что гуманитарная помощь афганскому народу не должна ослабевать, Президент призвал к разработке соответствующих механизмов для направления замороженных международных активов Афганистана на решение острых социальных проблем в этой стране.

– Нам нужен мирный и стабильный Афганистан, который участвует в процессах регионального сотрудничества и открыт для взаимовыгодного партнерства со своими соседями и другими странами, – подчеркнул глава нашего государства.

Выступая с высокой трибуны ООН, Президент Узбекистана призвал мировое сообщество объединиться в решении проблемы Афганистана и под руководством ООН выработать согласованную и конструктивную позицию по Афганистану.

В завершение выступления отмечено, что в этот переломный исторический момент всем следует задуматься о том, какую планету мы оставим будущим поколениям: «Только общими стремлениями и совместными усилиями можно достичь прочного мира и процветания. Больше, чем когда-либо, нам нужны взаимное доверие, солидарность и сотрудничество».

Вновь подтверждена готовность Узбекистана к углублению широкого и долгосрочного партнерства с институтами ООН и всеми государствами.